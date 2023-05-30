Адвокат по делу Князева останется под стражей

Адвокат Олег Горецкий во время избрания меры пресечения 18 мая 2023 года. Фото: Общественное

Сегодня, 30 мая, Апелляция Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не удовлетворила ходатайство защиты об изменении защиты адвокату Олегу Горецкому. Защита просил изменить предупреждение на домашний арест или содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,3 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила адвоката Горецкого под стражей на срок до 13 июля с залогом в размере 80 миллионов гривен.

Отмечается, что во время заседания Горецкий заявил, что его основным местом работы является Национальный авиационный университет и является доцентом. Также обвиняемый заявлял, что в киевском СИЗО нет укрытия, поэтому существует угроза его жизни.

Кроме этого, по словам Горецкого, у него есть благотворительный фонд, помогает ВСУ и Православной церкви Украины.

У родственников Горецкого нашли элитное имущество

Как сообщается, во время заседания стало известно, что в собственности матери Горецкого есть 11 объектов недвижимости, большинство из которых приобретено с 2019 по 2021 год. Часть этого имущества можно назвать элитной.

По словам задержанного, мать всю жизнь работала в бизнесе, занималась торговлей. Однако объяснять, каким именно бизнесом, отказался.

Напомним, ранее НАБУ и САП объявили Горецкому подозрение по делу экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Раньше мы писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку в размере 2,7 млн долларов США получил председатель суда Всеволод Князев.

Добавим, что судьи Верховного Суда на заседании пленума во вторник, 16 мая, инициировали выражение недоверия председателю Суда Всеволоду Князеву, задержанному за взятку. Подписное письмо подписали 138 судей Верховного Суда из 142 присутствующих.