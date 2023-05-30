Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Адвокат зі справи Князєва залишиться під вартою arrow

Адвокат зі справи Князєва залишиться під вартою

30 травня 2023 15:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Адвокат зі справи Князєва залишиться під вартою
Адвокат Олег Горецький під час обрання запобіжного заходу 18 травня 2023 року. Фото: Суспільне
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 30 травня, Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) не задовільнила клопотання захисту щодо зміни запобіжного захисту адвокату Олегу Горецькому. Захист просив змінити запобіжку на домашній арешт або тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,3 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції

Читайте також:

Що постановив суд

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила адвоката Горецького під вартою строком до 13 липня із заставою в розмірі 80 мільйонів гривень.

Зазначається, що під час засідання Горецький заявив, його основним місцем роботи є Національний авіаційний університет і він є доцентом. Також обвинувачений заявляв, що в київському СІЗО немає укриття, тому існує загроза його життю.

Окрім цього, за словами Горецького, він має благодійний фонд, допомогає ЗСУ та Православній церкві України.

У родичів Горецького знайшли елітне майно

Як повідомляється, під час засідання стало відомо, що у власності матері Горецького є 11 об'єктів нерухомості, більшість із яких набута з 2019 по 2021 рік. Частину цього майна можна назвати елітною.

За словами затриманого, мати все життя працювала в бізнесі, займалася торгівлею. Однак пояснювати, яким саме бізнесом, — відмовився.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП оголосили Горецькому підозру у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Раніше ми писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар розміром 2,7 млн доларів США отримав голова суду Всеволод Князєв.

Додамо, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Суду Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного Суду із 142 присутніх.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB