Адвокат зі справи Князєва залишиться під вартою

Адвокат Олег Горецький під час обрання запобіжного заходу 18 травня 2023 року. Фото: Суспільне

Сьогодні, 30 травня, Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) не задовільнила клопотання захисту щодо зміни запобіжного захисту адвокату Олегу Горецькому. Захист просив змінити запобіжку на домашній арешт або тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,3 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Що постановив суд

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила адвоката Горецького під вартою строком до 13 липня із заставою в розмірі 80 мільйонів гривень.

Зазначається, що під час засідання Горецький заявив, його основним місцем роботи є Національний авіаційний університет і він є доцентом. Також обвинувачений заявляв, що в київському СІЗО немає укриття, тому існує загроза його життю.

Окрім цього, за словами Горецького, він має благодійний фонд, допомогає ЗСУ та Православній церкві України.

У родичів Горецького знайшли елітне майно

Як повідомляється, під час засідання стало відомо, що у власності матері Горецького є 11 об'єктів нерухомості, більшість із яких набута з 2019 по 2021 рік. Частину цього майна можна назвати елітною.

За словами затриманого, мати все життя працювала в бізнесі, займалася торгівлею. Однак пояснювати, яким саме бізнесом, — відмовився.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП оголосили Горецькому підозру у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Раніше ми писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар розміром 2,7 млн доларів США отримав голова суду Всеволод Князєв.

Додамо, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Суду Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного Суду із 142 присутніх.