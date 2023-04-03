Мужчина, который оскорбил военного в Буковеле, попросил прощения

Александр Фатула

Мужчину, который в Буковеле оскорбил военного, зовут Александр Фатула. Отдыхающий родом из Черкасс. Как оказалось, он имеет судимости за подпольную торговлю спиртом и дважды привлекался к ответственности за вождение под алкоголем. Фатула решил попросить прощения у военного, которому сказал возвращаться в Бахмут.

Об этом сообщает военный Дмитрий Кухарчук и издание 18000.

Читайте также:

Подробности

По информации Единого реестра судебных решений, удалось узнать, что Фатула осужден по уголовному делу о распространении в Черкассах незаконно изготовленных алкогольных напитков.

Приговором Сосновского райсуда от 2019 года он признан виновным и оштрафован на 20 тысяч гривен.

Такой же приговор отдыхающий получил в 2015 году. Он был оштрафован на 51 тысячу гривен. В судебных документах указано также, что он был осужден и в 2014 году, однако этого решения в реестре найти не удалось.

Военный Дмитрий Кухарчук отметил, что не позволит никому из гражданских оскорблять военных, так и наоборот.

"Мне через час три десятка человек дали на него информацию. Хорошего никто ничего не сказал. Мурчит, косит под жулика, хотя сам собой обычный коммерс и никакого отношения к миру жуликов не имеет", — рассказал Кухарчук.

Он подчеркнул, что также не позволит супруге мужа публично рассказывать, что у военного якобы "психические отклонения".

"Психологическая реабилитация не имеет ничего общего с психическими отклонениями. Я жду от Саши Фатулы официальных извинений перед всеми, кто сейчас в Бахмуте, иначе я сделаю все, чтобы в публичных местах тебе, животное, было появляться не комфортно", — добавил Кухарчук.

Со временем в сети появилось видео, где Фатула просит прощения у военного.

"Александр, извини за наш разговор, за нашу ситуацию, я не хотел никого оскорбить, тем более военных", — сказал отдыхающий.

Напомним, в Буковеле произошел конфликт между отдыхающим и находившимся на реабилитации военным. Спор возник после того, как защитник сделал замечание из-за русского языка.