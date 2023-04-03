Скандал у Буковелі: дружина відпочивальника, який ображав військового, втрутилась у конфлікт

Відпочивальник

У Буковелі стався конфлікт між відпочивальником та військовим, який перебував на реабілітації. Суперечка виникла після того, як захисник зробив зауваження через російську мову.

Відео опублікував військовий у Tik-Tok, а дружина відпочивальника відреагувала в Instagram.

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На відео можна побачити, що відпочивальник ображає захисника та називає "провокатором".

Військовий відповідає, що він приїхав з Бахмута, а чоловік каже йому:

"Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь. Отсиживаешься".

У наступному відео чоловік пояснив, що наразі перебуває у Буковелі на реабілітації: психологічній та посттравматичній. Військовий каже, що за кілька днів перебування там він чув багато образ Збройних сил України.

"Я проходжу реабілітацію психологічну, посттравматичну на Буковелі, бо в нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям робити таку послугу… Але вчора я чув, що ЗСУ — це худоба. Сьогодні ЗСУ називали не дуже добрими словами", — розповів військовий.

Згодом у соцмережі опублікувала відео із "поясненнями" жінка, яка представилася дружиною відпочивальника.

Юлія розповіла, що скандал стався у спа, коли до них підійшов нібито п'яний військовий. За її словами, йому не сподобалася російська мова.

"Звісно, мій чоловік відреагував. Спочатку це було більш м'яко. Потім військовий ще раз підійшов і почав провокувати мого чоловіка. У результаті військовий у потрібний для нього момент дістав камеру і почав знімати", — сказала жінка відпочивальника.

Крім того, жінка каже, що на момент сварки вони нібито не знали, що він військовий.

Юлія заявила, що живе у вільній країні, тому може розмовляти будь-якою мовою.

"Якщо ти військовий, то тобі дозволено все? Ти можеш так себе поводити і хайпувати на цьому? Це все було підлаштовано спеціально", — додала жінка.

Нагадаємо, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні охоронець готелю побив українського військового. Він перебував на реабілітації після поранення.