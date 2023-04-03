Скандал в Буковеле: жена отдыхающего, который оскорблял военного, вмешалась в конфликт

Отдыхающий

В Буковеле произошел конфликт между отдыхающим и находившимся на реабилитации военным. Спор возник после того, как защитник сделал замечание из-за русского языка.

Видео опубликовал военный в Tik-Tok, а жена отдыхающего отреагировала в Instagram.

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На видео можно увидеть, что отдыхающий оскорбляет защитника и называет "провокатором".

Военный отвечает, что он приехал из Бахмута, а мужчина говорит ему:

"Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь. Отсиживаешься".

В следующем видео мужчина объяснил, что сейчас находится в Буковеле на реабилитации: психологической и посттравматической. Военный говорит, что за несколько дней пребывания там он слышал много оскорблений Вооруженных сил Украины.

"Я прохожу реабилитацию психологическую, посттравматическую на Буковеле, потому что у нашего государства есть возможность такая, чтобы военнослужащим оказывать такую услугу… Но вчера я слышал, что ВСУ — это скоты. Сегодня ВСУ называли не очень добрыми словами", — рассказал военный.

Позже в соцсети опубликовала видео с "объяснениями" женщина, которая представилась женой отдыхающего.

Юлия рассказала, что скандал произошел в Спа, когда к ним подошел якобы пьяный военный. По ее словам, ему не понравился русский язык.

"Конечно, мой муж отреагировал. Сначала это было более мягко. Затем военный еще раз подошел и начал провоцировать моего мужа. В результате военный в нужный для него момент достал камеру и начал снимать", — сказала женщина отдыхающего.

Кроме того, женщина говорит, что к моменту ссоры они якобы не знали, что он военный.

Юлия заявила, что живет в свободной стране, поэтому может разговаривать на любом языке.

"Если ты военный, то тебе позволено все? Ты можешь так себя вести и хайповать на этом? Это все было подстроено специально", — добавила женщина.

Напомним, в немецком городе Франкфурт-на-Майне охранник гостиницы избил украинского военного. Он находился на реабилитации после ранения.