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Чоловік, який образив військового у Буковелі, попросив вибачення

3 квітня 2023 20:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олександр Фатула
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чоловіка, який у Буковелі образив військового, звати Олександр Фатула. Відпочивальник родом з Черкас. Як виявилось, він має судимості за підпільну торгівлю спиртом і двічі притягувався до відповідальності за водіння під алкоголем. Фатула вирішив попросити вибачення у військового, якому сказав повертатися у Бахмут.

Про це повідомляє військовий Дмитро Кухарчук та видання 18000.

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Деталі

За інформацією Єдиного реєстру судових рішень, вдалося дізнатися, що Фатулу засуджено в кримінальній справі про розповсюдження в Черкасах незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Вироком Сосновського райсуду від 2019 року його визнано винним та оштрафовано на 20 тисяч гривень.

Такий же вирок відпочивальник отримав у 2015 році. Він був оштрафований на 51 тисячу гривень. У судових документах зазначено також, що його було засуджено й у 2014 році, однак цього рішення в реєстрі знайти не вдалося.

Військовий Дмитро Кухарчук зазначив, що не дозволить нікому з цивільних ображати військових, так і навпаки. 

"Мені за годину три десятки людей дали на нього інформацію. Хорошого ніхто нічого не сказав. Мурчить, косить під жуліка, хоча сам собою звичайний комерс і ніякого відношення до світу жуліків не має", — розповів Кухарчук.

Він наголосив, що також не дозволить дружині чоловіка публічно розповідати, що у військового нібито "психічні відхилення".

"Психологічна реабілітація не має нічого спільного з психічними відхиленнями. Я чекаю від Саші Фатули офіційних вибачень перед усіма, хто зараз у Бахмуті, інакше я зроблю все, щоб у публічних місцях тобі, тварина, було з'являтися не комфортно", — додав Кухарчук.

З часом у мережі з'явилося відео, де Фатула просить вибачення у військового. 

"Олександре, вибач за нашу розмову, за нашу ситуацію, я не хотів нікого образити, тим більше військових", — сказав відпочивальник.

Нагадаємо, у Буковелі стався конфлікт між відпочивальником та військовим, який перебував на реабілітації. Суперечка виникла після того, як захисник зробив зауваження через російську мову. 

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