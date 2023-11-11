Червинский координировал атаку на газопровод "Северный поток", — WP

Судебное заседание относительно экс-разведчика Романа Червинского. Фото: Новини.LIVE

Американское издание The Washington Post заявляет, что украинский экс-разведчик Роман Червинский координировал атаку на газопровод "Северный поток". Однако он отрицает свою причастность.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц в Украине и других странах Европы, а также других людей, знакомых с деталями тайной операции.

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Атака на "Северный поток"

По данным источников, Червинский был координатором операции по подрыву "Северного потока". Он якобы руководил логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под чужими именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных зарядов на газопроводах.

"Полковник ССО Украины Роман Червинский был неотъемлемой частью дерзкой диверсионной операции. Старший украинский военный офицер, который имел глубокие связи с разведывательными службами страны, сыграл центральную роль во взрывах на газопроводах Nord Stream в прошлом году", — говорят люди, которые знакомы с планированием.

WP напоминает, что 26 сентября 2022 года три взрыва вызвали массовые утечки на трубопроводах Nord Stream 1 и 2, которые идут из России в Германию по дну Балтийского моря. Нападение оставило неповрежденным только один из четырех газовых каналов сети.

По словам источников, Червинский действовал не сам и не планировал операцию, а получал приказы от высших украинских чиновников, которые подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Через своего адвоката Червинский отрицал какую-либо причастность к диверсии на трубопроводах:

"Все предположения о моей причастности к атаке на Nord Stream распространяются российской пропагандой без всяких оснований".

Украинские власти пока не комментировали расследование издания.

Напомним, в апреле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Червинскому о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. В деле говорится о попытке похищения самолета российских оккупантов, что по мнению следствия, привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

Также мы писали, что бывший и.о командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, задержанный по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово", заявил о политическом давлении.

Добавим, в конце августа этого года Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам Романа Червинского изменить подсудимому меру пресечения. Полковника решили держать за решеткой.