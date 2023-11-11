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Червінський координував атаку на газопровід "Північний потік", — WP

11 листопада 2023 22:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Червінський координував атаку на газопровід "Північний потік", — WP
Судове засідання щодо ексрозвідника Романа Червінського. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Американське видання The Washington Post заявляє, що український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку на газопровід "Північний потік". Однак він заперечує свою причетність.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб в Україні та інших країнах Європи, а також інших людей, які знайомі з деталями таємної операції.

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Атака на "Північний потік"

За даними джерел видання, Червінський був координатором операції з підриву "Північного потоку". Він нібито керував логістикою та підтримкою команди з шести осіб, яка орендувала вітрильник під чужими іменами і використовувала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових зарядів на газопроводах.

"Полковник ССО України Роман Червінський був невід'ємною частиною зухвалої диверсійної операції. Старший український військовий офіцер, який мав глибокі зв’язки з розвідувальними службами країни, зіграв центральну роль у вибухах на газопроводах Nord Stream минулого року", — кажуть люди, які знайомі з планування.

WP нагадує, що 26 вересня 2022 року три вибухи спричинили масові витоки на трубопроводах Nord Stream 1 і 2, які йдуть з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Напад залишив неушкодженим лише один із чотирьох газових каналів мережі.

За словами джерел, Червінський діяв не сам і не планував операцію, а отримував накази від вищих українських посадовців, які підпорядковувалися головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Через свого адвоката Червінський заперечив будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах: 

"Всі припущення про мою причетність до атаки на Nord Stream поширюються російською пропагандою без жодних підстав".

Українська влада поки не коментувала розслідування видання.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення літака російських окупантів, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області.

Також ми писали, що колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив про політичний тиск.

Додамо, наприкінці серпня цього року Шевченківський районний суд Києва відмовив адвокатам Романа Червінського змінити підсудному запобіжний захід. Полковника вирішили тримати за ґратами. 

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