Из-за масштабных лесных пожаров в Канаде густым дымом накрыло и США

Часть США накрыло дымом из-за масштабных пожаров в Канаде. Фото: The National Interagency Fire Center

В Канаде бушуют масштабные лесные пожары. Отмечается, что большая часть США покрыта дымом, поскольку лесные пожары в провинции Альберта продолжают масштабироваться.

Об этом пишет BBC.

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Сезон лесных пожаров начался слишком активно

В настоящее время в провинции Альберти активны 75 лесных пожаров, 23 из которых считаются неконтролируемыми.

Эксперты говорят, что такой уровень активности необычен, хотя сезон лесных пожаров в регионе обычно и начинается в начале мая.

Отмечается, что в районе Вашингтона, округ Колумбия, Национальная метеорологическая служба заявила, что ярко-оранжевая закат в четверг была вызвана дымом от лесных пожаров в Канаде, который остается зависшим в верхних слоях атмосферы.

Людей эвакуируют из опасных мест

СМИ сообщают, что пока пожары в Альберте продолжаются, 300 канадских военных направлены, чтобы помочь местным пожарным тушить огонь на земле и из воздуха, сообщили чиновники. Военные будут также помогать с эвакуацией населения.

Около 30 000 человек были вынуждены покинуть свои дома с начала пожаров неделю назад. Чиновники заявили, что 28 школ остаются закрытыми из-за пожаров, пострадали более 6 000 учеников, говорится в сообщении.

"В западной провинции Канады в этом году произошло 427 пожаров, охвативших 410 000 гектаров, что почти вдвое превышает среднее количество гектаров, сгоревших за весь сезон за пять лет", — отметили в материале.

Напомним, ранее мы писали, что лесные пожары в Канаде приостановили работу нефтяных компаний.