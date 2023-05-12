Из-за масштабных лесных пожаров в Канаде густым дымом накрыло и США
В Канаде бушуют масштабные лесные пожары. Отмечается, что большая часть США покрыта дымом, поскольку лесные пожары в провинции Альберта продолжают масштабироваться.
Об этом пишет BBC.
Сезон лесных пожаров начался слишком активно
В настоящее время в провинции Альберти активны 75 лесных пожаров, 23 из которых считаются неконтролируемыми.
Эксперты говорят, что такой уровень активности необычен, хотя сезон лесных пожаров в регионе обычно и начинается в начале мая.
Отмечается, что в районе Вашингтона, округ Колумбия, Национальная метеорологическая служба заявила, что ярко-оранжевая закат в четверг была вызвана дымом от лесных пожаров в Канаде, который остается зависшим в верхних слоях атмосферы.
Людей эвакуируют из опасных мест
СМИ сообщают, что пока пожары в Альберте продолжаются, 300 канадских военных направлены, чтобы помочь местным пожарным тушить огонь на земле и из воздуха, сообщили чиновники. Военные будут также помогать с эвакуацией населения.
Около 30 000 человек были вынуждены покинуть свои дома с начала пожаров неделю назад. Чиновники заявили, что 28 школ остаются закрытыми из-за пожаров, пострадали более 6 000 учеников, говорится в сообщении.
"В западной провинции Канады в этом году произошло 427 пожаров, охвативших 410 000 гектаров, что почти вдвое превышает среднее количество гектаров, сгоревших за весь сезон за пять лет", — отметили в материале.
Напомним, ранее мы писали, что лесные пожары в Канаде приостановили работу нефтяных компаний.