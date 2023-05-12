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Через масштабні лісові пожежі в Канаді густим димом накрило і США

12 травня 2023 08:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Через масштабні лісові пожежі в Канаді густим димом накрило і США
Частину США накрило димом через масштабні пожежі в Канаді. Фото: The National Interagency Fire Center
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Канаді вирують масштабні лісові пожежі. Зазначається, що велика частина США вкрита димом, оскільки лісові пожежі в провінції Альберта продовжують масштабуватися.

Про це пише BBC.

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Сезон лісових пожеж почався надто активно

Станом на зараз в провінції Альберті активні 75 лісових пожеж, 23 з яких вважаються неконтрольованими.

Експерти говорять, що такий рівень активності є незвичайним, хоч сезон лісових пожеж у регіоні зазвичай і починається на початку травня.

Зазначається, що у районі Вашингтона, округ Колумбія, Національна метеорологічна служба заявила, що яскраво-помаранчевий захід сонця в четвер був спричинений димом від лісових пожеж у Канаді, який залишається завислим у верхніх шарах атмосфери.

Людей евакуюють з небезпечних місць

ЗМІ повідомляють, що поки пожежі в Альберті продовжуються, 300 канадських військових направлені, щоб допомогти місцевим пожежникам гасити вогонь на землі та з повітря, повідомили чиновники. Військові також допомагатимуть з евакуацією населення.

Майже 30 000 людей були змушені залишити свої будинки з початку пожеж тиждень тому. Чиновники заявили, що 28 шкіл залишаються закритими через пожежі, постраждали понад 6 000 учнів, — йдеться в повідомленні.

"У західній провінції Канади цього року сталося 427 пожеж, які охопили 410 000 гектарів, що майже вдвічі перевищує середню кількість гектарів, згорілих за весь сезон за п’ять років", — зазначили в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лісові пожежі в Канаді зупинили роботу нафтових компаній. 

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