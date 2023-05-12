Через масштабні лісові пожежі в Канаді густим димом накрило і США
У Канаді вирують масштабні лісові пожежі. Зазначається, що велика частина США вкрита димом, оскільки лісові пожежі в провінції Альберта продовжують масштабуватися.
Про це пише BBC.
Сезон лісових пожеж почався надто активно
Станом на зараз в провінції Альберті активні 75 лісових пожеж, 23 з яких вважаються неконтрольованими.
Експерти говорять, що такий рівень активності є незвичайним, хоч сезон лісових пожеж у регіоні зазвичай і починається на початку травня.
Зазначається, що у районі Вашингтона, округ Колумбія, Національна метеорологічна служба заявила, що яскраво-помаранчевий захід сонця в четвер був спричинений димом від лісових пожеж у Канаді, який залишається завислим у верхніх шарах атмосфери.
Людей евакуюють з небезпечних місць
ЗМІ повідомляють, що поки пожежі в Альберті продовжуються, 300 канадських військових направлені, щоб допомогти місцевим пожежникам гасити вогонь на землі та з повітря, повідомили чиновники. Військові також допомагатимуть з евакуацією населення.
Майже 30 000 людей були змушені залишити свої будинки з початку пожеж тиждень тому. Чиновники заявили, що 28 шкіл залишаються закритими через пожежі, постраждали понад 6 000 учнів, — йдеться в повідомленні.
"У західній провінції Канади цього року сталося 427 пожеж, які охопили 410 000 гектарів, що майже вдвічі перевищує середню кількість гектарів, згорілих за весь сезон за п’ять років", — зазначили в матеріалі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що лісові пожежі в Канаді зупинили роботу нафтових компаній.