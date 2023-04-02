Из-за лавин в Норвегии власти объявили эвакуацию

В результате схода лавин в Норвегии погибли люди

Норвежские власти заявили, что эвакуируют некоторые населенные пункты в районе на севере Норвегии – арктическом муниципалитете Тромсе. В этом регионе лавины и оползни унесли жизни четырех человек, в том числе туристов из Словении и Италии.

Об этом сообщает The Guardian.

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В пятницу, 31 марта, четыре человека погибли и один человек получил тяжелые травмы в результате схода лавин в районе Тромсе.

Норвежское информационное агентство NTB сообщило, что группа лыжных туристов из Словении попала под лавину, а один из ее членов – мужчина 40 лет – погиб. Также погибли итальянский лыжник в возрасте 30 лет и норвежские мужчина и женщина в возрасте 60 лет.

Полиция сообщила, что дом и сарай занесло в море, а несколько дорог перерезаны.

Эвакуация населения

Норвежская полиция объявила, что решение об эвакуации основывается на рекомендациях Норвежского геотехнического института. Она коснется нескольких частей арктического муниципалитета Тромсе.

Лавинная опасность в районе Тромсе сохраняется.

Красный Крест заявил, что следит за ситуацией и готов предоставить еду и лекарства на снегоходах, если жители небольших сел этого района будут отрезаны от мира.

Напомним, в Норвегии из-за схода лавин погибли четыре человека, еще несколько числятся пропавшими без вести. Норвежские власти называют ситуацию чрезвычайно серьезной и советуют людям избегать поездок в пострадавшие районы.

Фото: Tim Graham/Alamy