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Через лавини у Норвегії влада оголосила евакуацію

2 квітня 2023 13:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок сходження лавин у Норвегії загинули люди
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Норвезька влада заявила, що евакуює деякі населені пункти у районі на півночі Норвегії – арктичному муніципалітеті Тромсе. У цьому регіоні лавини та зсуви забрали життя чотирьох людей, у тому числі туристів зі Словенії та Італії.

Про це повідомляє The Guardian

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Що відомо про загиблих внаслідок сходження лавин

У п'ятницю, 31 березня, чотири людини загинули і одна особа отримала важкі травми в результаті сходження лавин у районі Тромсе. 

Норвезьке інформаційне агентство NTB повідомило, що група лижних туристів зі Словенії потрапила під лавину, а один із її членів – чоловік 40 років – загинув. Також загинули італійський лижник у віці 30 років і норвезькі чоловік і жінка у віці 60 років. 

Поліція повідомила, що будинок і сарай занесло в море, а кілька доріг перерізано.

Евакуація населення

Норвезька поліція оголосила, що рішення про евакуацію ґрунтується на рекомендації Норвезького геотехнічного інституту. Вона торкнеться кількох частин арктичного муніципалітету Тромсе.

Лавинна небезпека у районі Тромсе зберігається. 

Червоний Хрест заявив, що стежить за ситуацією і готовий надати їжу та ліки на снігоходах, якщо жителі невеликих сіл цього району будуть відрізані від світу.

Нагадаємо, у Норвегії через сходження лавин загинуло чотири людини, ще кілька вважаються зниклими безвісти. Норвезька влада називає ситуацію надзвичайно серйозною та радить людям уникати поїздок у постраждалі райони.

Фото: Tim Graham/Alamy

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