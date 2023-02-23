Оползень в Китае: 48 человек пропали без вести

Оползень в Китае

В результате оползня, который произошел в среду в карьере на севере Китая, пропали без вести 48 человек, а подтвержденное число погибших возросло до пяти. Спасатели с экскаваторами, бульдозерами и другим тяжелым оборудованием продолжают поиски, но условия в районе остаются опасными, и поиски приходится приостанавливать.

Об этом пишет AP.

Оползень в Китае

Полиция проверяет всех, кто пытается попасть в район, и доступ разрешен только тем, у кого есть разрешение правительства.

Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что на место происшествия прибыли около 900 спасателей, и поиски были возобновлены на следующее утро. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к "всем усилиям по поиску и спасению", а компания, управляющая шахтой, была оштрафована за многочисленные нарушения техники безопасности в прошлом году.

Компания использовала небезопасные пути входа и выхода из карьера, небезопасное хранение летучих материалов и не обучала персонал по технике безопасности. Оползень был записан системой видеонаблюдения, и на кадрах видно, как массивная стена обломков несется вниз по склону на людей и транспортные средства внизу.

Напомним, что на границе Китая и Таджикистана сегодня ночью, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой около семи баллов. О его последствиях пока не известно.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясение на границе Таджикистана и Китая и сначала оценил его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8.