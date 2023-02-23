Зсув у Китаї: 48 людей зникли безвісти
В результаті зсуву ґрунту, який стався в середу в кар'єрі на півночі Китаю, зникли безвісти 48 людей, а підтверджена кількість загиблих зросла до п'яти. Рятувальники з екскаваторами, бульдозерами та іншим важким обладнанням продовжують пошуки, але умови в районі залишаються небезпечними, і доводиться припиняти пошуки.
Про це пише AP.
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Зсув в Китаї
Поліція перевіряє всіх, хто намагається потрапити до району, і доступ дозволено лише тим, хто має дозвіл уряду.
Офіційне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що на місце події прибули близько 900 рятувальників, і пошуки було відновлено наступного ранку. Голова КНР Сі Цзіньпін закликав до "всіх зусиль з пошуку та порятунку", а компанія, яка керує шахтою, була оштрафована за численні порушення техніки безпеки минулого року.
Компанія використовувала небезпечні шляхи входу та виходу з кар'єру, небезпечне зберігання летких матеріалів та не навчала персонал з техніки безпеки. Зсув був записаний системою відеоспостереження, і на кадрах видно, як масивна стіна уламків мчить униз схилом на людей і транспортні засоби внизу.
Нагадаємо, що на кордоні Китаю та Таджикистану сьогодні вночі, 23 лютого, стався землетрус магнітудою близько семи балів. Про його наслідки поки що не відомо.
Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр також зафіксував потужний землетрус на кордоні Таджикистану та Китаю та спочатку оцінив його магнітуду у 7,1, але пізніше знизив показник до 6,8.