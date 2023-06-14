Жителей Олешков просят фотографировать трупы и срезать волосы для ДНК, — мэр

Затопленные Олешки Херсонской области. Фото: скриншот

Ситуация в городе Олешки Херсонской области остается критической. Вместе с уходом воды падают глиняные дома, а жители собственноручно хоронят погибших.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Олешкив Евгений Рыщук.

Читайте также:

Подробности

Вода в городе отойдет полностью примерно через неделю. Однако с водой уходят и дома людей. В том числе навсегда исчезнет расписанный дом украинской художницы Полины Райко.

Рисунок на стене дома Полины Райко. Фото: wikipedia

"Когда мне задавали вопрос, что будет с домом Полины Райко, то я точно понимаю для себя, что дома этого больше не будет. Все фотографии, которые у нас были, — это все, что останется в память об этом доме", — рассказал Евгений Рыщук.

Люди, которые с началом затопления переехали жить в местную больницу, понемногу расселяются по городу и соседним селам. Из более 300 человек в больнице остается 190.

Электроэнергии в городе все еще нет, а вода идет грязная.

Также в последние дни вернулись многие военные и заехали танки.

В вопросе погибших – хаос. Местные жители приняли решение этих проблем на себя. Ведь так называемых местных властей, назначенных Россией, нет уже больше недели.

"Мы не знаем ситуации людей — вывезли ли, и с ними нет связи, или они погибли, и с ними связи нет. Есть информация, что часть трупов россияне забирали куда-то, вывозили. Кто их фиксирует — не знаем", — сообщил городской голова.

Людям приходится самим хоронить безымянных погибших.

"Женщина одна пишет — у меня возле дома труп находится. Два дня прошло, она вчера пишет — я не вытерпела, взяла закопала его сама. Я для себя просто понимаю силу этой женщины, когда она бралась закапывать этот труп", — рассказал Евгений Рыщук.

Также мэр Олешков просит людей не завышать цифры погибших. Ведь в сети появляются сообщения чуть ли не о тысяче плавающих по городу трупов.

"На сегодня мы видим по нашим подсчетам — до 20 человек. Но есть факты самозахоронений. И мы умоляем людей, чтобы, даже если сами захороняете, — пойдите в больницу, предоставьте информацию, заполните бланк. Для того, чтобы понимать, что за человек, сфотографировать труп надо, волосы отрезать для ДНК. Страшные вещи для простых людей", — просит городской голова Олешков.

Относительно вынесенных мин информации нет, пока вода не ушла. Однако известно, что все побережье было заминировано. Так что взрывчатку могло как вынести дальше, так и ближе к городу, или глубже присыпать.

Напомним, как только в городе начала сходить вода, россияне стали укреплять позиции на крышах домов.

Перед этим украинские спасатели смогли въехать в город и эвакуировать одну семью.