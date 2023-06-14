Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow Жителів Олешків просять фотографувати трупи та зрізати волосся для ДНК, — мер arrow

Жителів Олешків просять фотографувати трупи та зрізати волосся для ДНК, — мер

14 червня 2023 15:51
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Жителів Олешків просять фотографувати трупи та зрізати волосся для ДНК, — мер
Затоплені Олешки Херсонської області. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Ситуація в місті Олешки Херсонської області залишається критичною. Разом з відходом води падають глиняні хати, а жителі власноруч ховають загиблих. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Олешків Євген Рищук. 

Читайте також:

Деталі

Вода у місті відійде повністю приблизно за тиждень. Однак з водою відходять і будинки людей. У тому числі назавжди зникне розписана хата української художниці Поліни Райко.

null
Малюнок на стіні хати Поліни Райко. Фото: wikipedia

"Коли мені ставили питання, що буде з хатою Поліни Райко, то я точно розумію для себе, що хати цієї більше не буде. Усі фотографії, що в нас були, — це все, що залишиться як памʼять про цю хату", — розповів Євген Рищук.

Люди, які з початком затоплення переїхали жити до місцевої лікарні, потрохи розселяються по місту та сусідніх селах. З більш як 300 людей у лікарні залишається наразі 190. 

Електроенергії в місті все ще немає, а вода йде брудна. 

Також останніми днями повернулось багато військових та заїхали танки. 

У питанні загиблих — хаос. Місцеві жителі взяли вирішення цих проблеми на себе. Адже так званої місцевої влади, призначеної Росією, немає вже більше тижня.

"Ми не знаємо ситуації людей — чи вивезли, і з ними немає звʼязку, чи вони загинули, і з ними звʼязку немає. Є інформація, що частину трупів росіяни забирали кудись, вивозили. Хто їх фіксує — не знаємо", — повідомив міський голова.

Людям доводиться самим ховати безіменних загиблих. 

"Жіночка одна пише — в мене біля хати труп знаходиться. Два дні пройшло, вона вчора пише — я не витерпіла, взяла закопала його сама. Я для себе просто розумію силу цієї жіночки, коли вона бралась закопувати цей труп", — розповів пан Євген.

Також мер Олешків просить людей не завищувати цифри загиблих. Адже в мережі зʼявляються повідомлення ледь не про тисячу трупів, що плавають містом. 

"На сьогодні ми бачимо за нашими підрахунками — до 20 людей. Але є факти самозахоронень. І ми благаємо людей, щоб, навіть якщо самі захороняєте, — підіть в лікарню, надайте інформацію, заповніть бланк. Для того, щоб розуміти, що за людина, сфотографувати труп треба, волосся відрізати для ДНК. Страшні речі для простих людей", — просить міський голова Олешків.

Щодо винесених мін інформації немає, поки не зійшла вода. Однак відомо, що все узбережжя було замінованим. Тож вибухівку могло як винести далі, так і ближче до міста, або ж глибше присипати.

Нагадаємо, щойно у місті почала сходити вода, росіяни стали укріплювати позиції на дахах будинків.

Перед цим українські рятувальники змогли заїхати в місто та евакуювати одну родину. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB