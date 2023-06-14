Жителів Олешків просять фотографувати трупи та зрізати волосся для ДНК, — мер

Затоплені Олешки Херсонської області. Фото: скріншот

Ситуація в місті Олешки Херсонської області залишається критичною. Разом з відходом води падають глиняні хати, а жителі власноруч ховають загиблих.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Олешків Євген Рищук.

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Вода у місті відійде повністю приблизно за тиждень. Однак з водою відходять і будинки людей. У тому числі назавжди зникне розписана хата української художниці Поліни Райко.

Малюнок на стіні хати Поліни Райко. Фото: wikipedia

"Коли мені ставили питання, що буде з хатою Поліни Райко, то я точно розумію для себе, що хати цієї більше не буде. Усі фотографії, що в нас були, — це все, що залишиться як памʼять про цю хату", — розповів Євген Рищук.

Люди, які з початком затоплення переїхали жити до місцевої лікарні, потрохи розселяються по місту та сусідніх селах. З більш як 300 людей у лікарні залишається наразі 190.

Електроенергії в місті все ще немає, а вода йде брудна.

Також останніми днями повернулось багато військових та заїхали танки.

У питанні загиблих — хаос. Місцеві жителі взяли вирішення цих проблеми на себе. Адже так званої місцевої влади, призначеної Росією, немає вже більше тижня.

"Ми не знаємо ситуації людей — чи вивезли, і з ними немає звʼязку, чи вони загинули, і з ними звʼязку немає. Є інформація, що частину трупів росіяни забирали кудись, вивозили. Хто їх фіксує — не знаємо", — повідомив міський голова.

Людям доводиться самим ховати безіменних загиблих.

"Жіночка одна пише — в мене біля хати труп знаходиться. Два дні пройшло, вона вчора пише — я не витерпіла, взяла закопала його сама. Я для себе просто розумію силу цієї жіночки, коли вона бралась закопувати цей труп", — розповів пан Євген.

Також мер Олешків просить людей не завищувати цифри загиблих. Адже в мережі зʼявляються повідомлення ледь не про тисячу трупів, що плавають містом.

"На сьогодні ми бачимо за нашими підрахунками — до 20 людей. Але є факти самозахоронень. І ми благаємо людей, щоб, навіть якщо самі захороняєте, — підіть в лікарню, надайте інформацію, заповніть бланк. Для того, щоб розуміти, що за людина, сфотографувати труп треба, волосся відрізати для ДНК. Страшні речі для простих людей", — просить міський голова Олешків.

Щодо винесених мін інформації немає, поки не зійшла вода. Однак відомо, що все узбережжя було замінованим. Тож вибухівку могло як винести далі, так і ближче до міста, або ж глибше присипати.

Нагадаємо, щойно у місті почала сходити вода, росіяни стали укріплювати позиції на дахах будинків.

Перед цим українські рятувальники змогли заїхати в місто та евакуювати одну родину.