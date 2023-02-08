Землетрясение в Турции - после катастрофы затопило Искендеруни

Город в Турции - Искедерун

После землетрясения в Турции, в Искендеруни поднялся уровень моря и затопил прибережные территории. Вода не отступила даже через два дня после землетрясения, поэтому жителей домов на побережье эвакуировали.

Об этом пишет CNNTurk.

Уровень воды в Искендеруни

После двух сильных землетрясений, потрясших Турцию, уровень моря на прибрежной дороге в Чай-Махаллеси в Искендеруне, Хатай, поднялся. Море разлилось в сторону бульвара Мете Аслан. Воды, превысившие предприятия над уровнем моря на береговой линии, пересекли бульвар и проследовали на улицы и проспекты.

"Площадки, банки и рабочие места на бульваре были эвакуированы. Люди, выбрасывавшиеся на улицы после землетрясения, были удивлены тем, что морские воды затопили улицы", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Турции и Сирии продолжаются поиски жертв после мощного землетрясения 6 февраля. Жертвами катастрофы стали 11 тысяч человек.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, число число погибших в результате землетрясения в понедельник достигло 8 574 человек. В Сирии было убито 2 530 человек.