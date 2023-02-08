Землетрясение в Турции - количество жертв возросло до 11 тысяч

Землетрясение в Турции

В Турции и Сирии продолжаются поиски жертв после мощного землетрясения 6 февраля. Жертвами катастрофы стали 11 тысяч человек.

Об этом пишет Aljazeera.

Землетрясение в Турции и Сирии

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, число число погибших в результате землетрясения в понедельник достигло 8 574 человек. В Сирии было убито 2 530 человек.

Тем временем Всемирная организации здравоохранения предупреждает, что число жертв может резко возрасти, а катастрофа может затронуть более 23 миллионов человек. Родственники жертв взяли ломы и присоединились к спасательным работам в одном из наиболее пострадавших турецких городов.

Напомним, что в среду, 8 февраля Турция вновь содрогнулась от землетрясения. Он произошел на юге и в центре страны.

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжаются новые землетрясения. Впрочем, они не такие сильные и разрушительные, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксируют в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.