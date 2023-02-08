Землетрус у Туреччині - кількість жертв зросла до 11 тисяч

Землетрус у Туреччині

У Туреччині та Сирії продовжуються пошуки жертв після потужного землетрусу 6 лютого. Жертвами катастрофи стали 11 тисяч людей.

Про це пише Aljazeera.

Землетрус у Туреччині та Сирії

За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, кількість загиблих в результаті землетрусу в понеділок досягла 8 574 осіб. У Сирії було вбито 2530 осіб.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що кількість жертв може різко зрости, а катастрофа може торкнутися понад 23 мільйонів людей. Родичі жертв взяли ломи та приєдналися до рятувальних робіт в одному з найбільш постраждалих турецьких міст.

Нагадаємо, що в середу, 8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.

За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.

Нові підземні поштовхи фіксують у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.