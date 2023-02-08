Землетрус у Туреччині - кількість жертв зросла до 11 тисяч

Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв досягла 11 тисяч
У Туреччині та Сирії продовжуються пошуки жертв після потужного землетрусу 6 лютого. Жертвами катастрофи стали 11 тисяч людей.
Про це пише Aljazeera.
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Землетрус у Туреччині та Сирії
За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, кількість загиблих в результаті землетрусу в понеділок досягла 8 574 осіб. У Сирії було вбито 2530 осіб.
Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що кількість жертв може різко зрости, а катастрофа може торкнутися понад 23 мільйонів людей. Родичі жертв взяли ломи та приєдналися до рятувальних робіт в одному з найбільш постраждалих турецьких міст.
Нагадаємо, що в середу, 8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.
За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.
Нові підземні поштовхи фіксують у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.