Землетрус у Туреччині - після катастрофи затопило Іскендеруні

Місто в Туреччині - Іскедерун

Після землетрусу в Туреччині в Іскендеруні піднявся рівень моря і затопив прибережні території. Вода не відступила навіть за два дні після землетрусу, тож мешканців будинків на узбережжі евакуювали.

Про це пише CNNTurk.

Рівень води в Іскендеруні

Після двох сильних землетрусів, які вразили Туреччину, рівень моря на прибережній дорозі в Чай-Махаллесі в Іскендеруні, Хатай, піднявся. Море розлилося у бік бульвару Мете Аслан. Води, що перевищили підприємства над рівнем моря на береговій лінії, перетнули бульвар і пройшли на вулиці та проспекти.

"Майданчики, банки та робочі місця на бульварі були евакуйовані. Люди, які викидалися на вулиці після землетрусу, були здивовані тим, що морські води затопили вулиці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Туреччині та Сирії продовжуються пошуки жертв після потужного землетрусу 6 лютого. Жертвами катастрофи стали 11 тисяч людей.

За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, кількість загиблих в результаті землетрусу в понеділок досягла 8 574 осіб. У Сирії було вбито 2530 осіб.