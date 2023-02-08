Землетрус у Туреччині - після катастрофи затопило Іскендеруні

Землетрус у Туреччині: після катастрофи затопило Іскендерун
Після землетрусу в Туреччині в Іскендеруні піднявся рівень моря і затопив прибережні території. Вода не відступила навіть за два дні після землетрусу, тож мешканців будинків на узбережжі евакуювали.
Про це пише CNNTurk.
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Рівень води в Іскендеруні
Після двох сильних землетрусів, які вразили Туреччину, рівень моря на прибережній дорозі в Чай-Махаллесі в Іскендеруні, Хатай, піднявся. Море розлилося у бік бульвару Мете Аслан. Води, що перевищили підприємства над рівнем моря на береговій лінії, перетнули бульвар і пройшли на вулиці та проспекти.
"Майданчики, банки та робочі місця на бульварі були евакуйовані. Люди, які викидалися на вулиці після землетрусу, були здивовані тим, що морські води затопили вулиці", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Туреччині та Сирії продовжуються пошуки жертв після потужного землетрусу 6 лютого. Жертвами катастрофи стали 11 тисяч людей.
За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, кількість загиблих в результаті землетрусу в понеділок досягла 8 574 осіб. У Сирії було вбито 2530 осіб.