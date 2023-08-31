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Затопленные деревни и отрезанные дороги: в Приморском крае РФ настоящий потоп

31 августа 2023 10:53
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Валерия Пержун
редактор
Затопленные деревни и отрезанные дороги: в Приморском крае РФ настоящий потоп
Затопленные дома в Приморском крае. Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Приморском крае РФ бушует циклон. В регионе выпало рекордное количество осадков, вода отрезала более 30 населенных пунктов. И это только начало — в ближайшие дни ожидают еще один тайфун.

Об этом пишут росСМИ.

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Сильные дожди накрыли Приморский край еще в начале августа. 25 числа в регионе объявили режим "чрезвычайной ситуации федерального характера". Тогда власти региона заявили об ущербе от стихии на 7 млрд руб.

Так, во Владивостоке только за один день выпала более месячной нормы осадков. За 29-30 августа в городе выпало 182 мм осадков — 103% от месячной нормы.

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Подтопленная улица во Владивостоке, 29 августа. Фото: росСМИ

Затопления привели к перекрытию участка трассы А-370 "Уссури", связывающей Владивосток и Хабаровск. Движение было восстановлено до шести часов вечера (11:00 мск).

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Затопленная улица во Владивостоке. Фото: росСМИ

Больше всего в регионе пострадал Хасанский район — там выпало 206 мм осадков, или 114% нормы. В селе Барабаш подтоплены около 200 домов.

"Спасатели и волонтеры приступили к эвакуации жителей поселка Барабаш, где уровень воды в малых реках превысил исторические значения",  сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Из-за затопленных дорог отрезанными от сообщения остаются несколько населенных пунктов — Андреевка, Витязь, Рисова Падь и другие поселки Хасанского округа.

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун. Поэтому власти Приморского края решили отсрочить начало учебного года на несколько дней.

Напомним, 7 августа в Якутии зафиксировали одновременно почти 100 лесных пожаров.

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