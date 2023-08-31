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Затоплені села та відрізані дороги: у Приморському краї РФ справжній потоп

31 серпня 2023 10:53
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Валерія Пержун
редактор
Затоплені села та відрізані дороги: у Приморському краї РФ справжній потоп
Затоплені будинки у Приморському краї. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Приморському краї РФ вирує циклон. У регіоні випала рекордна кількість опадів, вода відрізала понад 30 населених пунктів. І це тільки початок — найближчими днями очікують ще один тайфун.

Про це пишуть росЗМІ.

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Сильні дощі накрили Приморський край ще на початку серпня. 25-го числа у регіоні оголосили режим "надзвичайної ситуації федерального характеру". Тоді влада регіону заявила про збитки від стихії на 7 млрд руб.

Так, у Владивостоці лише за один день випала понад місячна норма опадів. За 29-30 серпня у місті випало 182 мм опадів — 103% від місячної норми. 

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Підтоплена вулиця у Владивостоці, 29 серпня. Фото: росЗМІ

Затоплення призвели до перекриття ділянки траси А-370 "Уссурі", що пов'язує Владивосток та Хабаровськ. Рух було відновлено до шостої години вечора (11:00 мск).

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Затоплена вулиця у Владивостоці. Фото: росЗМІ

Найбільше в регіоні постраждав Хасанський район — там випало 206 мм опадів, або 114% норми. У селі Барабаш підтоплено близько 200 будинків.

"Рятувальники та волонтери розпочали евакуацію мешканців селища Барабаш, де рівень води у малих річках перевищив історичні значення", — повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко. 

Через затоплені дороги відрізаними від сполучення залишаються кілька населених пунктів — Андріївка, Вітязь, Рисова Падь та інші селища Хасанського округу.

П'ятого вересня у регіоні очікується ще один тайфун. Через це влада Приморського краю вирішила відтермінувати початок навчального року на кілька днів. 

Нагадаємо, 7 серпня в Якутії зафіксували одночасно майже 100 лісових пожеж.

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