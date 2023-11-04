В результате землетрясения в Непале погибли по меньшей мере 128 человек, — Reuters

Жители Непала возле разрушенных домов. Фото: Rappler

Мощное землетрясение произошло в западной части Непала в ночь на 4 ноября. В настоящее время известно о по меньшей мере 128 погибших.

Об этом сообщают издания Reuters и Xinhua со ссылкой на заявления официальных лиц.

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В результате землетрясения есть сотни погибших и раненых

Пока известно о по меньшей мере 128 погибших и как минимум о 140 раненых. При этом количество пострадавших может еще увеличиться, поскольку власти пока не могут установить связь с некоторыми населенными пунктами, расположенными неподалеку от эпицентра толчков в гористой местности.

"Количество раненых может исчисляться сотнями, и количество смертей также может увеличиться", — сообщил представитель округа Джаджаркот Хариш Чандра Шарма.

В регионе продолжается спасательная операция, для ее проведения привлечены спецтехника и вертолеты. Также СМИ отмечают, что в район бедствия отправился премьер Непала Пушпа Камал Дахал.

Ранее мы сообщали, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло 3 ноября в 23:47 по местному времени. Сначала сообщалось о 69 погибших, затем количество жертв возросло.

Напоминаем, что в воскресенье, 22 октября, в Непале произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составляла 6,1.