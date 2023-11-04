Внаслідок землетрусу в Непалі загинуло щонайменше 128 осіб, — Reuters

Мешканці Непалу біля зруйнованих будинків. Фото: Rappler

Потужний землетрус стався у західній частині Непалу в ніч проти 4 листопада. Наразі відомо про щонайменше 128 загиблих.

Про це повідомляють видання Reuters та Xinhua з посиланням на заяви офіційних осіб.

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Наразі відомо про щонайменше 128 загиблих та як мінімум про 140 поранених. При цьому кількість постраждалих може ще збільшитися, оскільки влада поки що не може встановити зв'язок з деякими населеними пунктами, розташованими неподалік епіцентру поштовхів у гористій місцевості.

"Кількість поранених може обчислюватися сотнями, і кількість смертей також може збільшитися", — повідомив представник округу Джаджаркот Харіш Чандра Шарма.

У регіоні триває рятувальна операція, для її проведення залучено спецтехніку та гелікоптери. Також ЗМІ зазначають, що до району лиха вирушив прем'єр Непалу Пушпа Камал Дахал.

Раніше ми повідомляли, що землетрус магнітудою 6,4 стався 3 листопада о 23:47 за місцевим часом. Спочатку повідомлялося про 69 загиблих, потім кількість жертв зросла.

Нагадуємо, що у неділю, 22 жовтня, в Непалі стався сильний землетрус. Його магнітуда становила 6,1.