В россии произошло мощное землетрясение: что известно
В городе Петропавлоск-Камчатской российской федерации произошло землетрясение . Магнитуда этого стихийного бедствия была оценена от 6,5 до 7.
Об этом сообщил сайт emsc-csem.org.
Землетрясение на Камчатке
На Дальнем Востоке российской федерации у берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Местная геодезическая служба, как пишет издание "РИА Новости", вообще оценила это стихийное бедствие в 6,9 балла.
Последствия землетрясения
Пока официальных данных о разрушениях и возможных жертвах стихии нет. Но известно, что спасательные службы обследуют территорию нескольких городов региона.
Как отмечает издание ТАСС, во время толчков люди выбегали из домов на улицу, в квартирах кое-где обрушивалась штукатурка на потолках, падали с прилавков магазинов товары.
Также заносило автомобили, двигавшиеся по дорогам региона в момент землетрясения.
В части столицы региона, городе Петропавловск-Камчатский, пропал свет.
Напомним, что нидерландский ученый, спрогнозировавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, рассказал, что россияне в скором времени ждут еще более сильные подземные толчки. Сейсмолог считает, что в россии произойдут землетрясения более 8,5 баллов.
Фото из российских СМИ