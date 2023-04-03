В россии произошло мощное землетрясение: что известно

Люди выбежали на улицу, чтобы спастись от землетрясения

В городе Петропавлоск-Камчатской российской федерации произошло землетрясение . Магнитуда этого стихийного бедствия была оценена от 6,5 до 7.

Об этом сообщил сайт emsc-csem.org.

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На Дальнем Востоке российской федерации у берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Местная геодезическая служба, как пишет издание "РИА Новости", вообще оценила это стихийное бедствие в 6,9 балла.

Последствия землетрясения

Пока официальных данных о разрушениях и возможных жертвах стихии нет. Но известно, что спасательные службы обследуют территорию нескольких городов региона.

Как отмечает издание ТАСС, во время толчков люди выбегали из домов на улицу, в квартирах кое-где обрушивалась штукатурка на потолках, падали с прилавков магазинов товары.

Также заносило автомобили, двигавшиеся по дорогам региона в момент землетрясения.

В части столицы региона, городе Петропавловск-Камчатский, пропал свет.

Напомним, что нидерландский ученый, спрогнозировавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, рассказал, что россияне в скором времени ждут еще более сильные подземные толчки. Сейсмолог считает, что в россии произойдут землетрясения более 8,5 баллов.

Фото из российских СМИ