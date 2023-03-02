Незабаром росію чекає мегаземлетрус у 8,5 балів, — сейсмолог

Буде гірше ніж у Туреччині: відомий сейсмолог попередив про мегаземлетрус у росії
Нідерландський вчений, який спрогнозував руйнівні землетруси у Туреччині та Сирії розповів, що росію незабаром чекають ще сильніші підземні поштовхи. Сейсмолог вважає, що в рф стануться землетруси понад 8,5 балів.
Про це Френк Хугербітс розповів на своєму YouTube-каналі Solar System Geometry Survey (SSGEOS).
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Надпотужний землетрус у росії
Як відомо, 6 лютого у Туреччині та Сирії сталися смертельні землетруси шкалою 7,8 бала, які забрали не лише життя понад 50 тисяч людей, але й зруйнували цілі міста та села. Однак росію чекає ще потужніший землетрус — понад 8,5 балів.
Сейсмолог Френк Хугербітс прогнозує такі катаклізми у перший тиждень березня. Варто зазначити, що саме Хугербітс спрогнозував землетруси у Туреччині та Сирії.
"Набагато більш виражені коливання знову відзначили західну частину Тихого океану. Від Камчатки, Курильських островів і Японії на півночі, через Філіппіни, а також через Сулавесі, Хальмахеру і, можливо, навіть через море Банда, Індонезія. У будь-якій із цих областей 3 або 4 березня може статися щось значне", — сказав Хугербітс.
Натомість російські "експерти" розкритикували заяви дослідника. Директор Інституту теорії прогнозу землетрусів і математичної геофізики РАН Петро Шебалін назвав його "віщуном по зірках, а не вченим".
Нагадаємо, напередодні геологи попередили Стамбул про ймовірний потужний землетрус.