В скором времени россию ожидает мегаземлетрясение в 8,5 баллов, — сейсмолог

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Нидерландский ученый, спрогнозировавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, рассказал, что россию вскоре ждут еще более сильные подземные толчки. Сейсмолог считает, что в рф произойдут землетрясения более 8,5 баллов.

Об этом Фрэнк Хугербитс рассказал на своем YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

Сверхмощное землетрясение в россии

Как известно, 6 февраля в Турции и Сирии произошли смертельные землетрясения по шкале 7,8 балла, которые унесли не только жизни более 50 тысяч человек, но и разрушили целые города и села. Однако россию ждет еще более мощное землетрясение — шкалой 8,5 баллов.

Сейсмолог Фрэнк Хугербитс прогнозирует подобные катаклизмы в первую неделю марта. Стоит отметить, что Хугербитс спрогнозировал землетрясения в Турции и Сирии.

"Намного более выраженные колебания вновь отметили западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, через Филиппины, а также через Сулавеси, Хальмахеру и, возможно, даже через море Банда, Индонезия. В любой из этих областей 3 или 4 марта может произойти что-нибудь значительное", — сказал Хугербитс.

В то же время российские "эксперты" раскритиковали заявления исследователя. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин назвал его "прорицателем по звездам, а не ученым".

Напомним, накануне геологи предупредили Стамбул о вероятном мощном землетрясении.