На південному сході Туреччини знову стався сильний землетрус: загинули люди

Землетрус у Туреччині

У понеділок, 27 лютого, у південно-східній турецькій провінції Малатья у Туреччині стався землетрус магнітудою 5,6. Він забрав життя двох людей, поранено 140 людей.

Про це пише English News.

Землетрус у Туреччині

Згідно з інформацією, опублікованою Управлінням з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини, 40 постраждалих було госпіталізовано, 12 перебувають у критичному стані.

Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Ешилюрт на глибині 6,96 км. При цьому варто зазначити, що провінція Малатья вже не вперше стає жертвою природних лих. Так, 6 лютого в цій області сталися потужні поштовхи, внаслідок яких загинуло понад 44 тисячі людей, а десятки тисяч втратили свої будинки.

Нагадаємо, що у Києві може статися потужний землетрус. Його магнітуда здатна досягти 7 балів.