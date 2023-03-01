На південному сході Туреччини знову стався сильний землетрус: загинули люди
У понеділок, 27 лютого, у південно-східній турецькій провінції Малатья у Туреччині стався землетрус магнітудою 5,6. Він забрав життя двох людей, поранено 140 людей.
Про це пише English News.
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Землетрус у Туреччині
Згідно з інформацією, опублікованою Управлінням з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини, 40 постраждалих було госпіталізовано, 12 перебувають у критичному стані.
Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Ешилюрт на глибині 6,96 км. При цьому варто зазначити, що провінція Малатья вже не вперше стає жертвою природних лих. Так, 6 лютого в цій області сталися потужні поштовхи, внаслідок яких загинуло понад 44 тисячі людей, а десятки тисяч втратили свої будинки.
Нагадаємо, що у Києві може статися потужний землетрус. Його магнітуда здатна досягти 7 балів.