На юго-востоке Турции снова произошло мощное землетрясение: погибли люди

Землетрясение в Турции

В понедельник, 27 февраля, в юго-восточной турецкой провинции Малатья в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Оно унесло жизни двух человек, ранено 140 человек.

Об этом пишет English News.

Землетрясение в Турции

Согласно информации, опубликованной Управлением по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, 40 пострадавших были госпитализированы, а 12 находятся в критическом состоянии.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Ешилюрт на глубине 6,96 км. При этом стоит отметить, что провинция Малатья уже не в первый раз становится жертвой природных бедствий. Так, 6 февраля в этой области произошли мощные толчки, в результате которых погибли более 44 тысяч человек, а десятки тысяч потеряли свои дома.

Напомним, что в Киеве может произойти мощное землетрясение. Его магнитуда способна достичь 7 баллов.