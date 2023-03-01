На юго-востоке Турции снова произошло мощное землетрясение: погибли люди
В понедельник, 27 февраля, в юго-восточной турецкой провинции Малатья в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Оно унесло жизни двух человек, ранено 140 человек.
Об этом пишет English News.
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Землетрясение в Турции
Согласно информации, опубликованной Управлением по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, 40 пострадавших были госпитализированы, а 12 находятся в критическом состоянии.
Эпицентр землетрясения располагался в районе Ешилюрт на глубине 6,96 км. При этом стоит отметить, что провинция Малатья уже не в первый раз становится жертвой природных бедствий. Так, 6 февраля в этой области произошли мощные толчки, в результате которых погибли более 44 тысяч человек, а десятки тысяч потеряли свои дома.
Напомним, что в Киеве может произойти мощное землетрясение. Его магнитуда способна достичь 7 баллов.