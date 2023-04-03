В росії стався потужний землетрус: що відомо

Люди вибігли на вулицю, аби порятуватися від землетрусу

У місті Петропавлоськ-Камчатський російської федерації стався землетрус. Магнітуда цього стихійного лиха була оцінені від 6,5 до 7.

Про це повідомив сайт emsc-csem.org.

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Землетрус на Камчатці

На Далекому Сході російської федерації, біля берегів півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 6,5.

Місцева геодезична служба, як пише видання “РИА Новости”, взагалі оцінила це стихійне лихо у 6,9 бала.

Наслідки землетрусу

Поки що офіційних даних про руйнування та можливі жертви стихії немає. Але відомо, що рятувальні служби обстежують територію кількох міст регіону.

Як зазначає видання ТАСС, під час поштовхів люди вибігали із будинків на вулицю, у квартирах де-не-де обвалювалася штукатурка на стелях, падали з прилавків крамниць товари.

Також заносило автомобілі, які рухалися дорогами регіону в момент землетрусу.

У частині столиці регіону, місті Петропавловськ-Камчатський, зникло світло.

Нагадаємо, що нідерландський науковець, який спрогнозував руйнівні землетруси у Туреччині та Сирії розповів, що росію незабаром чекають ще сильніші підземні поштовхи. Сейсмолог вважає, що в рф стануться землетруси понад 8,5 балів.

Фото з російських ЗМІ