В Индонезии и Филиппинах произошло мощное землетрясение, которое вызовет цунами

Последствия землетрясения в Филиппинах. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Индонезии и на юге Филиппин произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигла 7,6 балла.

Об этом пишет Xinhua.

Читайте также:

Землетрясение в Индонезии и Филиппинах 2 декабря

Место, где зафиксировано землетрясение. Фото: США Geological Survey

Так, по данным Геологической службы США, толчки были ощутимы в 14:37 по Гринвичу на юге Филиппин (по киевскому времени — 16:37).

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 44,5 км — первоначально был определен на 8,61 градуса северной широты и 126,45 градуса восточной долготы.

Кроме того, система предупреждения Соединенных штатов опубликовала предупреждение о произошедшем после землетрясения цунами.

Huge Shallow M7.6 earthquake hits off the cost of the Philippines. **Tsunami threat issued** originally registered as a Magnitude 7.7 this is huge movement after huge solar storms. Please have an earthquake plan! 🙏 pic.twitter.com/1h7MD8noqf — Sarah Lee Hooper 🌎🌱🌅 (@SarahLee_Hooper) December 2, 2023

Big Earthquake hit the Philippines. https://t.co/dX69mveEVg — Johnny (@j00ny369T) December 2, 2023

Напомним, что в пятницу, 17 ноября, в Филиппинах произошло мощное землетрясение. Известно о пяти погибших в двух провинциях.

Кроме того, мощное землетрясение было зафиксировано и в Непале. Магнитуда землетрясения составила 6,4, однако Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил ее до 5,7.