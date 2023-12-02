В Индонезии и Филиппинах произошло мощное землетрясение, которое вызовет цунами
В Индонезии и на юге Филиппин произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигла 7,6 балла.
Об этом пишет Xinhua.
Philippines 7.7 earthquake just now @SunWeatherMan pic.twitter.com/rACklyESGT— shawn hannon (@hannon44) December 2, 2023
Землетрясение в Индонезии и Филиппинах 2 декабря
Так, по данным Геологической службы США, толчки были ощутимы в 14:37 по Гринвичу на юге Филиппин (по киевскому времени — 16:37).
Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 44,5 км — первоначально был определен на 8,61 градуса северной широты и 126,45 градуса восточной долготы.
Кроме того, система предупреждения Соединенных штатов опубликовала предупреждение о произошедшем после землетрясения цунами.
Huge Shallow M7.6 earthquake hits off the cost of the Philippines. **Tsunami threat issued** originally registered as a Magnitude 7.7 this is huge movement after huge solar storms. Please have an earthquake plan! 🙏 pic.twitter.com/1h7MD8noqf— Sarah Lee Hooper 🌎🌱🌅 (@SarahLee_Hooper) December 2, 2023
Big Earthquake hit the Philippines. https://t.co/dX69mveEVg— Johnny (@j00ny369T) December 2, 2023
Напомним, что в пятницу, 17 ноября, в Филиппинах произошло мощное землетрясение. Известно о пяти погибших в двух провинциях.
Кроме того, мощное землетрясение было зафиксировано и в Непале. Магнитуда землетрясения составила 6,4, однако Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил ее до 5,7.
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