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В Индонезии и Филиппинах произошло мощное землетрясение, которое вызовет цунами

2 декабря 2023 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Индонезии и Филиппинах произошло мощное землетрясение, которое вызовет цунами
Последствия землетрясения в Филиппинах. Иллюстративное фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Индонезии и на юге Филиппин произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигла 7,6 балла.

Об этом пишет Xinhua.

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Место, где зафиксировано землетрясение. Фото: США Geological Survey

Так, по данным Геологической службы США, толчки были ощутимы в 14:37 по Гринвичу на юге Филиппин (по киевскому времени — 16:37).

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 44,5 км — первоначально был определен на 8,61 градуса северной широты и 126,45 градуса восточной долготы.

Кроме того, система предупреждения Соединенных штатов опубликовала предупреждение о произошедшем после землетрясения цунами.

Напомним, что в пятницу, 17 ноября, в Филиппинах произошло мощное землетрясение. Известно о пяти погибших в двух провинциях.

Кроме того, мощное землетрясение было зафиксировано и в Непале. Магнитуда землетрясения составила 6,4, однако Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил ее до 5,7.

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