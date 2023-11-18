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У Філіппінах стався потужний землетрус, є загиблі

18 листопада 2023 09:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Філіппінах стався потужний землетрус, є загиблі
Наслідки землетрусу в Філіппінах. Фото:Xinhua/Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У п'ятницю, 17 листопада, у Філіппінах стався потужний землетрус. Наразі відомо про п'ятьох загиблих у двох провінціях.

Про це повідомляє The Guardian.

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Землетрус у Філіппінах

Землетрус магнітудою 6,7 бала стався в регіоні Манданао. Він спричинив обвал частини стелі торгового центру, викликав відключення електроенергії та змусив людей вибігти на вулиці.

Капітан морської поліції Арі Ноель Кардос розповів, що уламки, які впали з торгового центру в місті Хенераль-Сантос, на смерть придавили жінку.

Раніше правоохоронці повідомляли про смерть пари, яку затиснула бетонна стіна, що обвалилася. 

Ще одна людина загинула від падіння сталевої конструкції в муніципалітеті Глан в провінції Сарангані.

У провінції Давао Оксидентал літній чоловік загинув від великого каменя, який покотився з пагорба біля його будинку.

Державна сейсмологічна служба заявила, що землетрус, ймовірно, був викликаний рухом земної кори вздовж жолоба Котабато.

Нагадаємо, нещодавно у Непалі стався потужний землетрус. Магнітуда землетрусу становила 6,4, проте Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив її до 5,7.

Також ми писали, у Непалі рятувальники розпочали голіруч розбирати завали будинків, які були зруйновані внаслідок найпотужнішого за останні вісім років землетрусу в країні. Внаслідок стихійного лиха загинуло 157 людей.

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