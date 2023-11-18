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В Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть погибшие

18 ноября 2023 09:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть погибшие
Последствия землетрясения в Филиппинах. Фото:Xinhua/Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В пятницу, 17 ноября, в Филиппинах произошло мощное землетрясение. Сейчас известно о пяти погибших в двух провинциях.

Об этом сообщает The Guardian.

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Землетрясение в Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в регионе Манданао. Оно спровоцировало обвал части потолка торгового центра, вызвало отключение электроэнергии и заставило людей выбежать на улицы.

Капитан морской полиции Ари Ноэль Кардос рассказал, что обломки, упавшие из торгового центра в городе Хенераль-Сантос, насмерть придавили женщину.

Ранее правоохранители сообщали о смерти пары, которую зажала обвалившаяся бетонная стена.

Еще один человек погиб от падения стальной конструкции в муниципалитете Глан в провинции Сарангани.

В провинции Давао Оксидентал пожилой мужчина погиб от большого камня, покатившегося с холма у его дома.

Государственная сейсмологическая служба заявила, что землетрясение, вероятно, было вызвано движением земной коры вдоль желоба Котабато.

Напомним, недавно в Непале произошло мощное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,4, однако Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил ее до 5,7.

Также мы писали, что в Непале спасатели начали голыми руками разбирать завалы домов, которые были разрушены в результате мощнейшего за последние восемь лет землетрясения в стране. В результате стихийного бедствия погибли 157 человек.

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