В Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть погибшие
В пятницу, 17 ноября, в Филиппинах произошло мощное землетрясение. Сейчас известно о пяти погибших в двух провинциях.
Об этом сообщает The Guardian.
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Землетрясение в Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в регионе Манданао. Оно спровоцировало обвал части потолка торгового центра, вызвало отключение электроэнергии и заставило людей выбежать на улицы.
Капитан морской полиции Ари Ноэль Кардос рассказал, что обломки, упавшие из торгового центра в городе Хенераль-Сантос, насмерть придавили женщину.
Ранее правоохранители сообщали о смерти пары, которую зажала обвалившаяся бетонная стена.
Еще один человек погиб от падения стальной конструкции в муниципалитете Глан в провинции Сарангани.
В провинции Давао Оксидентал пожилой мужчина погиб от большого камня, покатившегося с холма у его дома.
Государственная сейсмологическая служба заявила, что землетрясение, вероятно, было вызвано движением земной коры вдоль желоба Котабато.
Напомним, недавно в Непале произошло мощное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,4, однако Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил ее до 5,7.
Также мы писали, что в Непале спасатели начали голыми руками разбирать завалы домов, которые были разрушены в результате мощнейшего за последние восемь лет землетрясения в стране. В результате стихийного бедствия погибли 157 человек.
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