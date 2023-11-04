Землетрус в Непалі — скільки людей загинуло

Евакуація поранених з Непалу. Фото: REUTERS

В Непалі рятувальники розпочали голіруч розбирати завали будинків, які були зруйновані внаслідок найпотужнішого за останні вісім років землетрусу в країні. Внаслідок стихійного лиха загинуло 157 людей.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що відомо про землетрус

Зазначається, що такий землетрус, магнітуда якого становила 5,6, стався на крайньому заході Гімалайської країни ввечері 3 листопада.

Наслідки землетрусу в Непалі. Фото: Reuters

У Геологічній службі США заявили, що землетрус залягав на глибині лише 11 миль, тобто 18 кілометрів.

Наслідки природного лиха

"Місцева влада повідомила, що не вдалося встановити зв'язок в районі поблизу епіцентру в Джаджаркоті, горбистому районі з населенням 190 000 осіб і селами, розкиданими на віддалених пагорбах", — йдеться у повідомленні.

Наслідки землетрусу в Непалі. Фото: Reuters

Як відомо, в Джаджаркоті загинуло 105 людей, а 52 особи стали жертвами землетрусу в сусідньому районі Рукум Вест.

"Багато будинків зруйновано, в багатьох інших з'явилися тріщини. Тисячі жителів провели всю ніч на холодній відкритій місцевості, тому що вони були занадто налякані, щоб зайти в зруйновані будинки, коли вдарили афтершоки. Я сам не зміг туди зайти", — сказав посадовець району Джаджаркот Харіш Чандра Шарма.

Нагадаємо, раніше місцева влада повідомляла про щонайменше 69 загиблих.