Землетрус в Непалі — скільки людей загинуло

У Непалі збільшилася кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу
В Непалі рятувальники розпочали голіруч розбирати завали будинків, які були зруйновані внаслідок найпотужнішого за останні вісім років землетрусу в країні. Внаслідок стихійного лиха загинуло 157 людей.
Про це повідомляє The Guardian.
Що відомо про землетрус
Зазначається, що такий землетрус, магнітуда якого становила 5,6, стався на крайньому заході Гімалайської країни ввечері 3 листопада.
У Геологічній службі США заявили, що землетрус залягав на глибині лише 11 миль, тобто 18 кілометрів.
Наслідки природного лиха
"Місцева влада повідомила, що не вдалося встановити зв'язок в районі поблизу епіцентру в Джаджаркоті, горбистому районі з населенням 190 000 осіб і селами, розкиданими на віддалених пагорбах", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, в Джаджаркоті загинуло 105 людей, а 52 особи стали жертвами землетрусу в сусідньому районі Рукум Вест.
"Багато будинків зруйновано, в багатьох інших з'явилися тріщини. Тисячі жителів провели всю ніч на холодній відкритій місцевості, тому що вони були занадто налякані, щоб зайти в зруйновані будинки, коли вдарили афтершоки. Я сам не зміг туди зайти", — сказав посадовець району Джаджаркот Харіш Чандра Шарма.
Нагадаємо, раніше місцева влада повідомляла про щонайменше 69 загиблих.
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