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В Непале увеличилось количество погибших в результате мощного землетрясения

4 ноября 2023 18:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Землетрясение в Непале — сколько людей погибло
Эвакуация раненых из Непала. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Непале спасатели начали голыми руками разбирать завалы домов, которые были разрушены в результате мощнейшего за последние восемь лет землетрясения в стране. В результате стихийного бедствия погибли 157 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

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Что известно о землетрясении

Отмечается, что такое землетрясение, магнитуда которого составляла 5,6, произошло на крайнем западе Гималайской страны вечером 3 ноября.

погибшие в результате землетрясения в Непале
Последствия землетрясения в Непале. Фото: Reuters

В Геологической службе США заявили, что землетрясение залегало на глубине всего 11 миль, то есть 18 километров.

Последствия природного бедствия

"Местные власти сообщили, что не удалось установить связь в районе вблизи эпицентра в Джаджаркоте, холмистом районе с населением 190 000 человек и селами, разбросанными на отдаленных холмах", — говорится в сообщении.

погибшие в результате землетрясения в Непале
Последствия землетрясения в Непале. Фото: Reuters

Как известно, в Джаджаркоте погибли 105 человек, а 52 человека стали жертвами землетрясения в соседнем районе Рукум Вест.

"Многие дома разрушены, во многих других появились трещины. Тысячи жителей провели всю ночь на холодной открытой местности, потому что они были слишком напуганы, чтобы зайти в разрушенные дома, когда ударили афтершоки. Я сам не смог туда зайти", — сказал чиновник района Джаджаркот Хариш Чандра Шарма.

Напомним, ранее местные власти сообщали о по меньшей мере 69 погибших.

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