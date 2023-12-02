В Індонезії та Філіппінах стався потужний землетрус, який викличе цунамі

Наслідки землетрусу на Філіппінах. Ілюстративне фото: Shutterstock

В Індонезії та на півдні Філіппін стався потужний землетрус. Його магнітуда сягнула 7,6 бала.

Про це пише Xinhua.

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Місце, де зафіксований землетрус. Фото: U.S. Geological Survey

Так, за даними Геологічної служби США, поштовхи були відчутні о 14:37 за Гринвічем на півдні Філіппін (за київським часом — 16:37).

Епіцентр землетрусу зафіксовані на глибині 44,5 км — спочатку був визначений на 8,61 градуса північної широти та 126,45 градуса східної довготи.

Крім того, система попередження Сполучених штатів опублікувала попередження про цунамі, що станеться після землетрусу.

Huge Shallow M7.6 earthquake hits off the cost of the Philippines. **Tsunami threat issued** originally registered as a Magnitude 7.7 this is huge movement after huge solar storms. Please have an earthquake plan! 🙏 pic.twitter.com/1h7MD8noqf — Sarah Lee Hooper 🌎🌱🌅 (@SarahLee_Hooper) December 2, 2023

Big Earthquake hit the Philippines. https://t.co/dX69mveEVg — Johnny (@j00ny369T) December 2, 2023

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 листопада, у Філіппінах стався потужний землетрус. Відомо про п'ятьох загиблих у двох провінціях.

Крім того, потужний землетрус зафіксували й в Непалі. Магнітуда землетрусу становила 6,4, проте Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив її до 5,7.