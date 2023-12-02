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В Індонезії та Філіппінах стався потужний землетрус, який викличе цунамі

2 грудня 2023 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Індонезії та Філіппінах стався потужний землетрус, який викличе цунамі
Наслідки землетрусу на Філіппінах. Ілюстративне фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Індонезії та на півдні Філіппін стався потужний землетрус. Його магнітуда сягнула 7,6 бала.

Про це пише Xinhua.

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Місце, де зафіксований землетрус. Фото: U.S. Geological Survey

Так, за даними Геологічної служби США, поштовхи були відчутні о 14:37 за Гринвічем на півдні Філіппін (за київським часом — 16:37).

Епіцентр землетрусу зафіксовані на глибині 44,5 км — спочатку був визначений на 8,61 градуса північної широти та 126,45 градуса східної довготи.

Крім того, система попередження Сполучених штатів опублікувала попередження про цунамі, що станеться після землетрусу. 

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 листопада, у Філіппінах стався потужний землетрус. Відомо про п'ятьох загиблих у двох провінціях.

Крім того, потужний землетрус зафіксували й в Непалі. Магнітуда землетрусу становила 6,4, проте Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив її до 5,7.

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