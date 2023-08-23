В Индии обрушился железнодорожный мост: есть много погибших

Обрушенный мост в Индии. Фото: ZoramthangaCM / Twitter

На востоке Индии в штате Мизорам из-за обрушения конструкции железнодорожного моста погибли по меньшей мере 26 строивших его работников. Еще два человека пострадали.

Об этом сообщает The Guardian.

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Произошло это сегодня, 23 августа, в Сайранге. По информации СМИ, во время обрушения моста на нем находились около 40 работников. Однако в полиции говорят, что всего было 28 рабочих.

Поисково-спасательная операция

"Сейчас спасателям удалось поднять 13 тел. Продолжаются усилия, чтобы найти оставшиеся тела", — подчеркнул один из представителей полиции штата.

Как пишут в NRF, для расследования инцидента был создан следственный комитет высокого уровня.

По словам премьер-министра Нарендра Моди, раненым оказывают "всю возможную помощь".

Напомним, вечером 14 августа в российской Махачкале загорелась автозаправка. Впоследствии она взорвалась, что привело к гибели более трех десятков человек.