В Индии обрушился железнодорожный мост: есть много погибших
На востоке Индии в штате Мизорам из-за обрушения конструкции железнодорожного моста погибли по меньшей мере 26 строивших его работников. Еще два человека пострадали.
Об этом сообщает The Guardian.
Сколько человек пострадало
Произошло это сегодня, 23 августа, в Сайранге. По информации СМИ, во время обрушения моста на нем находились около 40 работников. Однако в полиции говорят, что всего было 28 рабочих.
Поисково-спасательная операция
"Сейчас спасателям удалось поднять 13 тел. Продолжаются усилия, чтобы найти оставшиеся тела", — подчеркнул один из представителей полиции штата.
Как пишут в NRF, для расследования инцидента был создан следственный комитет высокого уровня.
По словам премьер-министра Нарендра Моди, раненым оказывают "всю возможную помощь".
Напомним, вечером 14 августа в российской Махачкале загорелась автозаправка. Впоследствии она взорвалась, что привело к гибели более трех десятков человек.