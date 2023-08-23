В Індії обвалився залізничний міст: є багато загиблих
На сході Індії у штаті Мізорам через обвалення конструкції залізничного мосту загинуло щонайменше 26 працівників, які будували його. Ще двоє людей постраждали.
Про це повідомляє The Guardian.
Скільки людей постраждало
Сталося це сьогодні, 23 серпня, в місті Сайранг. За інформацією ЗМІ, під час обвалу мосту на ньому перебувало близько 40 працівників. Проте у поліції кажуть, що всього було 28 робітників.
Пошуково-рятувальна операція
"Наразі рятувальникам вдалося підняти 13 тіл. Тривають зусилля, щоб знайти тіла, що залишилися", — наголосив один із представників поліції штату.
Як пишуть у NRF, для розслідування інциденту створили слідчий комітет високого рівня.
За словами прем'єр-міністра Нарендра Моді, пораненим надають "всю можливу допомогу".
Нагадаємо, ввечері 14 серпня у російській Махачкалі зайнялась автозаправка. Згодом вона вибухнула, що призвело до загибелі понад трьох десятків осіб.