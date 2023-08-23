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В Індії обвалився залізничний міст: є багато загиблих

23 серпня 2023 16:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Індії обвалився залізничний міст: є багато загиблих
Обвалений міст в Індії. Фото: ZoramthangaCM / Twitter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На сході Індії у штаті Мізорам через обвалення конструкції залізничного мосту загинуло щонайменше 26 працівників, які будували його. Ще двоє людей постраждали.

Про це повідомляє The Guardian.

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Скільки людей постраждало

Сталося це сьогодні, 23 серпня, в місті Сайранг. За інформацією ЗМІ, під час обвалу мосту на ньому перебувало близько 40 працівників. Проте у поліції кажуть, що всього було 28 робітників.

Пошуково-рятувальна операція

"Наразі рятувальникам вдалося підняти 13 тіл. Тривають зусилля, щоб знайти тіла, що залишилися", — наголосив один із представників поліції штату.

Як пишуть у NRF, для розслідування інциденту створили слідчий комітет високого рівня.

За словами прем'єр-міністра Нарендра Моді, пораненим надають "всю можливу допомогу".

Нагадаємо, ввечері 14 серпня у російській Махачкалі зайнялась автозаправка. Згодом вона вибухнула, що призвело до загибелі понад трьох десятків осіб.

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