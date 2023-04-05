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В Индии на дорогу сошла лавина: есть погибшие

5 апреля 2023 07:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Спасательная операция в индийском штате Сикким
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На горную дорогу в индийском штате Сикким, на границе с тибетским китайским, сошла лавина. Погибли, по предварительным данным, семь человек, 20 удалось спасти.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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В высокогорном индийском штате Сикким на одну из автомобильных дорог сошла лавина.

По предварительным данным, от схода лавины на перевале Нату Ла, соединяющего Сикким и китайский автономный регион Тибет, погибли по меньшей мере семь человек.

Известно, что только за последние два года лавины убили в индийских Гималаях по меньшей мере 120 человек.

Конкретная причина катастрофы неизвестна.

Спасательная операция

В первый день спасательной операции индийские специальные службы сумели спасти, вытащив из снега, 20 человек.

"Спасательные операции возобновились сегодня утром, потому что мы хотим быть уверенными, что никого не оставили. Мы хорошо осмотрим территорию, прежде чем отозвать спасательную бригаду", — рассказал репортеру Reuters представитель полиции этого индийского штата Тентинг Лоден Лепча.

Напомним, что в начале апреля в Норвегии из-за схода лавин погибли четыре человека, еще несколько считаются пропавшими без вести. Норвежские власти называют ситуацию чрезвычайно серьезной и советуют людям избегать поездок в пострадавшие районы.

Фото: Reuters

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