В Індії на дорогу зійшла лавина: є загиблі

Рятувальна операція в індійському штаті Сіккім

На гірську дорогу у індійському штаті Сіккім, на кордоні з китайським Тибетом, зійшла лавина. Загинуло, за попередніми даними, семеро людей, 20 вдалося урятувати.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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У найвисокогірнішому індійському штаті Сіккім на одну із автомобільних доріг зійшла лавина.

За попередніми даними, від сходження лавини на перевалі Нату Ла, який з’єднує Сіккім та китайський автономний регіон Тибет, загинуло щонайменше семеро людей.

Відомо, що тільки за два останні роки лавини убили в індійських Гімалаях щонайменше 120 осіб.

Конкретна причина катастрофи — невідома.

Рятувальна операція

У перший день рятувальної операції індійські спеціальні служби зуміли врятувати, витягши зі снігу, 20 людей.

"Рятувальні операції відновилися сьогодні вранці, тому що ми хочемо бути впевненими, що нікого не залишили. Ми добре оглянемо територію, перш ніж відкликати рятувальну бригаду", — розповів репортеру Reuters представник поліції цього індійського штату Тенцінг Лоден Лепча.

Нагадаємо, що на початку квітня у Норвегії через сходження лавин загинуло чотири людини, ще кілька вважаються зниклими безвісти. Норвезька влада називає ситуацію надзвичайно серйозною та радить людям уникати поїздок у постраждалі райони.

Фото: Reuters