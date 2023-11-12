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В Турции дотла сгорел 10-этажный бизнес-центр

12 ноября 2023 17:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Турции дотла сгорел 10-этажный бизнес-центр
Пожар в бизнес-центре Бурсы. Фото: Iha
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В турецком городе Бурса в ночь на 12 ноября сгорел 10-этажный бизнес-центр. Пожарные ликвидировали огонь, однако здание выгорело дотла.

Об этом пишет турецкое издание Iha.

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В Турции сгорел 10-этажный бизнес-центр

Так, на место возгорания были направлены многие пожарные и бригады медиков. По словам местных жителей, если бы возгорание произошло днем, то могли погибнуть многие работающие там люди.

По предварительной информации, пожар начался в кафе в помещении, а затем пламя распространилось на все здание бизнес-центра.

В общей сложности, чтобы потушить пожар, работало 33 единицы техники и 130 пожарных. Огонь удалось обуздать за один час, а охлаждение было завершено на рассвете.

Отмечается, что в полностью уничтоженном здании было 158 офисов. Ежедневно там работало около 500 человек.

Напомним, что в турецком городе Алания одессит догнал на автомобиле двух грабителей и задавил их насмерть. Предварительно они разбили окно в машине и схватили сумку, в которой было 35 тыс. евро.

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