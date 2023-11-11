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У Туреччині одесит на смерть задавив двох грабіжників — відео

11 листопада 2023 19:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Туреччині одесит на смерть задавив двох грабіжників — відео
Авто, яким одесит задавив грабіжників. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У турецькому місті Аланія одесит наздогнав на авто двох грабіжників та задавив їх на смерть. Попередньо, вони розбили вікно в машині та схопили сумку, в якій було 35 тисяч євро.

Про це повідомляє місцеве видання Alanya gazetesi. 

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Як відомо, двоє грабіжників на мотоциклі викрали в українця з автомобіля сумку з 36 тисячами євро. Під час пограбування мотоциклісти нібито показали пістолет і сказали українцю відкрити вікно автомобіля. Коли він відмовився це зробити, грабіжники розбили прикладом пістолета вікно та наказали віддати їм сумку. Українець знову відмовився, тоді підозрювані вистрілили в автомобіль, потім забрали сумку та втекли на мотоциклі. 

Українець, вирішив наздогнати грабіжників, через 300 метрів врізався в їхній мотоцикл.Обидва зловмисники загинули на місці. Поліція вже затримала громадянина України

Нагадаємо, нещодавно син Тома Генкса Чет Генкс голіруч став на захист своєї власності. Чет вдарив чоловіка, який намагався вдертися до його будинку в Лос-Анджелесі.

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