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В Турции одессит насмерть задавил двух грабителей — видео

11 ноября 2023 19:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Турции одессит насмерть задавил двух грабителей — видео
Авто, которым одессит задавил грабителей. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В турецком городе Алания одессит догнал на автомобиле двух грабителей и задавил их насмерть. Предварительно они разбили окно в машине и схватили сумку, в которой было 35 тысяч евро.

Об этом сообщает местное издание Alanya gazetesi.

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Как известно, в Турции двое грабителей на мотоцикле украли в украинца из автомобиля сумку с 35 тысячами евро. Во время ограбления мотоциклисты показали пистолет и сказали украинцу открыть окно автомобиля. Когда он отказался сделать это, грабители разбили прикладом пистолета окно и приказали отдать им сумку. Украинец снова отказался, тогда подозреваемые выстрелили в автомобиль, затем забрали сумку и скрылись на мотоцикле.

Украинец, решивший догнать грабителей, через 300 метров врезался в их мотоцикл. Оба злоумышленника погибли на месте. Полиция уже задержала гражданина Украины

Напомним, недавно сын Тома Генкса Чет Генкс голыми руками стал на защиту своей собственности. Чет ударил мужчину, пытавшегося ворваться в его дом в Лос-Анджелесе.

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