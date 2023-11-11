В Турции одессит насмерть задавил двух грабителей — видео

Авто, которым одессит задавил грабителей. Фото: из соцсетей

В турецком городе Алания одессит догнал на автомобиле двух грабителей и задавил их насмерть. Предварительно они разбили окно в машине и схватили сумку, в которой было 35 тысяч евро.

Об этом сообщает местное издание Alanya gazetesi.

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Как известно, в Турции двое грабителей на мотоцикле украли в украинца из автомобиля сумку с 35 тысячами евро. Во время ограбления мотоциклисты показали пистолет и сказали украинцу открыть окно автомобиля. Когда он отказался сделать это, грабители разбили прикладом пистолета окно и приказали отдать им сумку. Украинец снова отказался, тогда подозреваемые выстрелили в автомобиль, затем забрали сумку и скрылись на мотоцикле.

Украинец, решивший догнать грабителей, через 300 метров врезался в их мотоцикл. Оба злоумышленника погибли на месте. Полиция уже задержала гражданина Украины

Напомним, недавно сын Тома Генкса Чет Генкс голыми руками стал на защиту своей собственности. Чет ударил мужчину, пытавшегося ворваться в его дом в Лос-Анджелесе.