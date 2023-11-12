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У Туреччині вщент згорів 10-поверховий бізнес-центр

12 листопада 2023 17:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Туреччині вщент згорів 10-поверховий бізнес-центр
Пожежа в бізнес-центрі Бурси. Фото: Iha
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У турецькому місті Бурса в ніч проти 12 листопада згорів 10-поверховий бізнес-центр. Пожежники ліквідували вогонь, проте будівля вигоріла вщент. 

Про це пише турецьке видання Іha.

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У Туреччині згорів 10-поверховий бізнес-центр

Так, на місце займання було направлено багато пожежників і бригад медиків. За словами місцевих жителів, якби загоряння сталося вдень, то могли загинути багато людей, які там працюють.

За попередньою інформацією, пожежа розпочалась у кафе у приміщенні, а згодом полум'я розповсюдилось на всю будівлю бізнес-центру.

Загалом, аби загасити пожежу працювало 33 одиниці техніки та 130 пожежників. Вогонь вдалося приборкати за одну годину, а охолодження було завершено на світанку.

Зазначається, що у повністю знищеній будівлі було 158 офісів. Щодня там працювали близько 500 людей.

Нагадаємо, що у турецькому місті Аланія одесит наздогнав на авто двох грабіжників та задавив їх на смерть. Попередньо, вони розбили вікно в машині та схопили сумку, в якій було 35 тис. євро.

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