В России пассажирский самолет совершил экстренную посадку в поле: подробности

Самолет упал посреди поля. Фото: росСМИ

В России пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи — Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находилось не менее 170 человек. Информация о пострадавших отсутствует.

Об этом сообщили РосСМИ.

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Самолет упал в Новосибирске

По данным российской службы по чрезвычайным ситуациям по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 23 детей.

"Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, зданий и сооружений на земле нет", — добавили в ведомстве.

По данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Киева, сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем улетел в сторону Новосибирска.

Авиакатастрофа в Новосибирске. Фото: росСМИ

Авиакатастрофа в Новосибирске. Фото: росСМИ

Авиакатастрофа в Новосибирске. Фото: росСМИ

Авиакатастрофа в Новосибирске. Фото: росСМИ

В пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром. Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы.

Хоценко отметил, что на месте работают спасатели. Он также подтвердил, что пострадавших нет, а возгорания в летательном аппарате не происходило.

Транспортная прокуратура приступила к проверке. Проводится проверка выполнения законодательства по безопасности полетов.

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Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40-й авиабригады с позывным "Джус".