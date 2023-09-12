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В России пассажирский самолет совершил экстренную посадку в поле: подробности

12 сентября 2023 07:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В России пассажирский самолет совершил экстренную посадку в поле: подробности
Самолет упал посреди поля. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В России пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи — Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находилось не менее 170 человек. Информация о пострадавших отсутствует.

Об этом сообщили РосСМИ.

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По данным российской службы по чрезвычайным ситуациям по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 23 детей.

"Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, зданий и сооружений на земле нет", — добавили в ведомстве.

По данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Киева, сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем улетел в сторону Новосибирска.

Авиакатастрофа в Новосибирске
Авиакатастрофа в Новосибирске. Фото: росСМИ
Авиакатастрофа в Новосибирске
Авиакатастрофа в Новосибирске. Фото: росСМИ
Авиакатастрофа в Новосибирске
Авиакатастрофа в Новосибирске. Фото: росСМИ
Авиакатастрофа в Новосибирске. Фото: росСМИ

В пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром. Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы.

Хоценко отметил, что на месте работают спасатели. Он также подтвердил, что пострадавших нет, а возгорания в летательном аппарате не происходило.

Транспортная прокуратура приступила к проверке. Проводится проверка выполнения законодательства по безопасности полетов.

Ранее мы сообщали, что Россия заявила, что она не будет расследовать катастрофу бразильского самолета Embraer, в которой погиб главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, по международным правилам. Только внутреннее расследование РФ очень сомнительно и "непрозрачно".

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40-й авиабригады с позывным "Джус".

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