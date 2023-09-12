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У Росії пасажирський літак здійснив екстрену посадку в полі: подробиці

12 вересня 2023 07:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Росії пасажирський літак здійснив екстрену посадку в полі: подробиці
Літак впав посеред поля. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Росії пасажирський літак, який прямував у напрямку Сочі — Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірської області. На борту перебували щонайменше 170 людей. Інформація про постраждалих відсутня.

Про це повідомили росЗМІ.

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За даними російської служби з надзвичайних ситуацій по Новосибірській області, на борту було 170 осіб, включаючи 23 дітей.

"Усі з них евакуювалися. Ніхто не постраждав. Руйнувань повітряного судна, будівель та споруд на землі немає", — додали у відомстві.

За даними Flightradar, літак не виконав посадку в аеропорту Києва, змінив курс, виставив код відповідача 7700 (основний сигнал тривоги), а потім полетів у бік Новосибірська.

Авіакатастрофа в Новосибірську
Авіакатастрофа в Новосибірську. Фото: росЗМІ
Авіакатастрофа в Новосибірську
Авіакатастрофа в Новосибірську. Фото: росЗМІ
Авіакатастрофа в Новосибірську
Авіакатастрофа в Новосибірську. Фото: росЗМІ
Авіакатастрофа в Новосибірську. Фото: росЗМІ

У пресслужбі аеропорту Новосибірська підтвердили, що літак летів на запасний аеродром. Виконувач обов'язків губернатора Омської області Віталій Хоценко повідомив, що попередня причина аварійної посадки — відмова гідросистеми.

Хоценко зазначив, що на місці працюють рятувальники. Він також підтвердив, що постраждалих немає, а загоряння у літальному апараті не відбувалося.

Транспортна прокуратура розпочала перевірку. Проводиться перевірка виконання законодавства щодо безпеки польотів.

Раніше ми повідомляли, Росія заявила, що вона не буде розслідувати катастрофу бразильського літака Embraer, у якій загинув ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, за міжнародними правилами. Лише внутрішнє розслідування РФ дуже сумнівне та "непрозоре".

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40-ї авіабригади з позивним "Джус".

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