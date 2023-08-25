У РФ вилучили "чорні ящики" на місці падіння літака Пригожина

Місце падіння літака Пригожина. Фото: росЗМІ

У Росії експерти вилучили записувальні пристрої з борту літака лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який розбився кілька днів тому. Фахівці також проводять специфічні генетичні аналізи для визначення загиблих на борту.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

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Місце аварії літака Євгена Пригожина

"На місці аварії повітряного судна знайдено останки 10 осіб. Для з'ясування їхньої ідентичності проводяться генетичні дослідження", — стверджується у звіті.

Крім цього, слідчі збирають різні предмети та матеріали, які можуть пролити світло на причини та обставини трагедії.

Що відомо про падіння літака Пригожина

Увечері 23 серпня у Тверській області Росії сталася аварія бізнес-джету, що належить засновнику ПВК "Вагнера", Євгену Пригожину. Внаслідок авіакатастрофи жертв серед пасажирів та екіпажу не залишилося. На борту повітряного судна знаходилося десять осіб: семеро пасажирів та троє членів екіпажу.

Інформація Росавіації свідчить про присутність Пригожина серед пасажирів. Однак офіційного підтвердження його загибелі наразі немає. Серед версій, що обговорюються в інтернеті, причин катастрофи - можливий вплив систем ППО на літак.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як повідомив ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину про підготовку ймовірного замаху на нього. За його словами, він передав інформацію через російського диктатора Володимира Путіна.

Також ми повідомляли, що прессекретар глави Російської держави Дмитро Пєсков відкинув чутки про можливу причетність Кремля до катастрофи літака, на борту якого, ймовірно, був засновник угруповання "Вагнер" Євген Пригожин . На думку Пєскова, поточні обговорення навколо цієї трагедії сповнені домислів, особливо на Заході.