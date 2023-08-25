В РФ изъяли "черные ящики" на месте падения самолета Пригожина

Место падения самолета Пригожина. Фото: росСМИ

В России эксперты изъяли записывающие устройства с борта самолета лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который разбился несколько дней назад. Специалисты также проводят специфические генетические анализы для идентификации погибших на борту.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

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"На месте крушения воздушного судна найдены останки 10 человек. Для выяснения их идентичности проводятся генетические исследования", — утверждается в отчете.

Помимо этого, следователи собирают различные предметы и материалы, которые могут пролить свет на причины и обстоятельства трагедии.

Что известно про падения самолета Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области России произошло крушение бизнес-джета, принадлежащего основателю ЧВК "Вагнера", Евгению Пригожину. В результате авиакатастрофы жертв среди пассажиров и экипажа не осталось. На борту воздушного судна находились десять человек: семь пассажиров и трое членов экипажа.

Информация Росавиации указывает на присутствие Пригожина среди пассажиров. Однако официального подтверждения его гибели на данный момент нет. Среди обсуждаемых в интернете версий причин крушения - возможное воздействие систем ПВО на самолет.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как сообщил главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину о подготовке вероятного покушения на него. По его словам, он передал информацию через российского диктатора Владимира Путина.

Также мы сообщали, что пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков отверг слухи о возможной причастности Кремля к катастрофе самолёта, на борту которого, предположительно, находился основатель группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. По мнению Пескова, текущие обсуждения вокруг этой трагедии полны домыслов, особенно на Западе.