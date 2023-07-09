В российском Сочи потоп: из-за ливня поплыли автомобили и асфальт

Потоп в Сочи. Фото: скриншот с видео

В воскресенье, 9 июля, в российском городе Сочи сильный ливень повлек за собой наводнение, которое сносит все на своем пути. Так, на одной из улиц даже образовалась плотина из десяти автомобилей.

Об этом сообщают РосСМИ и пользователи соцсетей.

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Наводнение в Сочи

Сегодня, 9 июля, непогода бурлила в российском городе Сочи. Там за день выпало около 80 миллиметров осадков. В некоторых регионах вода достигала людям до пояса, затопило авто, все дороги и дома. Объемы ливневых вод в десятки раз превышали расчетные параметры систем водоотведения.

Отдыхающим, собиравшимся в Сочи в ближайшее время, сообщили, что штормовое предупреждение на курорте действует до конца дня 10 июля.

Напомним, в воскресенье, 9 июля, неподалеку от Крымского моста пронесся мощный смерч. В ближайшее время на острове ожидаются дожди с градом и сильным ветром.