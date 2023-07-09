У російському Сочі потоп: через зливу попливли автомобілі та асфальт

Потоп у Сочі. Фото: скриншот з відео

У неділю, 9 липня, в російському місті Сочі сильна злива спричинила повінь, яка зносить усе на своєму шляху. Так, на одній із вулиць навіть утворилася гребля з десяти автомобілів.

Про це повідомляють росЗМІ та користувачі соцмереж.

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Повінь у Сочі

Сьогодні, 9 липня, негода вирувала в російському місті Сочі. Там за день випало близько 80 міліметрів опадів. В деяких регіонах вода досягала людям до пояса, затопило авто, всі дороги та будинки. Об'єми зливових вод у десятки разів перевищували розрахункові параметри систем водовідведення.

Відпочивальникам, які збиралися до Сочі найближчим часом, повідомили, що штормове попередження на курорті діє до кінця дня 10 липня.

Нагадаємо, у неділю, 9 липня, неподалік Кримського моста пронісся потужний смерч. Найближчим часом на півострові очікуються дощі з градом і сильним вітром.